Голос. Дети 3: песня за жизнь (ВИДЕО)

27 ноября в шоу "Голос. Дети" участники пели песню за жизнь. Все дети поразили судей своим талантом и удивили качественными вокальными данными. Но в прямой эфир может пройти всего шесть человек.





Первыми на сцену вышли дети из команды Потапа. В следующий этап прошла "дюймовочка" из Винницы Таня Алексеенко с песней "Show must go on", а также фанатка Руслана Квинты Иванна Решко, которая исполнила песню "Hello".





Команда Монатика тоже серьезно подготовилась к конкурсу. В следующий тур прошли украинский Джастин Бибер - Влад Феничко, который спел "Обійми" и наследственный музыкант Андрей Бойко - "Georgia on My Mind".





Ребята из команда Тины Кароль также заразили своей харизмой. В прямые эфиры прошли украинский Робертино Лоретти - Александр Подолян и девочка с небесным голосом Элина Иващенко, которая выступила с песней "1944".





На следующей неделе нас ожидает первый прямой эфир, в котором дети споют в живую.