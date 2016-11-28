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Музыка
Новости музыки
28 ноября 16, 17:19
Голос. Дети 3: песня за жизнь (ВИДЕО)
Голос. Дети 3
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Недетская борьба в музыкальном шоу талантов продолжается.
27 ноября в шоу "Голос. Дети" участники пели песню за жизнь. Все дети поразили судей своим талантом и удивили качественными вокальными данными. Но в прямой эфир может пройти всего шесть человек. 

Первыми на сцену вышли дети из команды Потапа. В следующий этап прошла "дюймовочка" из Винницы Таня Алексеенко с песней "Show must go on", а также фанатка Руслана Квинты Иванна Решко, которая исполнила песню "Hello". 

Команда Монатика тоже серьезно подготовилась к конкурсу. В следующий тур прошли украинский Джастин Бибер -  Влад Феничко, который спел "Обійми" и наследственный музыкант Андрей Бойко - "Georgia on My Mind".

Ребята из команда Тины Кароль также заразили своей харизмой. В прямые эфиры прошли украинский Робертино Лоретти - Александр Подолян и девочка с небесным голосом Элина Иващенко, которая выступила с песней "1944". 

На следующей неделе нас ожидает первый прямой эфир, в котором дети споют в живую. 




Источник: http://telegraf.com.ua/
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