Украина может остаться без Евровидения 2017

Украина может потерять песенный конкурс Евровидение из-за задержки с организацией.





В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидения" дал НТКУ красную карточку в отношении сроков и фактически срыва подготовки к Евровидению

передает слова исполняющего обязанности гендиректора НТКУ Александра Харебина ТСН





К слову, окончательное решение, получит ли Украина Евровидение, Европейский вещательный союз должен принять на генеральной ассамблее, которая состоится 8 декабря.





Стоит отметить, что ранее организаторы конкурса Евровидение 2017 сообщили СМИ, сколько будут стоить билеты на шоу в Киеве, если оно все-таки состоится. Так, на конкурс можно будет попасть за 20-100 евро. Именно такая ценовая политика заявлена на сегодняшний день.



