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Музыка
Новости музыки
28 ноября 16, 17:01
Украина может остаться без Евровидения 2017
Евровидение 2017
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Осталось всего несколько недель, чтобы догнать график подготовки к конкурсу.
Украина может потерять песенный конкурс Евровидение из-за задержки с организацией.

В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидения" дал НТКУ красную карточку в отношении сроков и фактически срыва подготовки к Евровидению
передает слова исполняющего обязанности гендиректора НТКУ Александра Харебина ТСН

К слову, окончательное решение, получит ли Украина Евровидение, Европейский вещательный союз должен принять на генеральной ассамблее, которая состоится 8 декабря.

Стоит отметить, что ранее организаторы конкурса Евровидение 2017 сообщили СМИ, сколько будут стоить билеты на шоу в Киеве, если оно все-таки состоится. Так, на конкурс можно будет попасть за 20-100 евро. Именно такая ценовая политика заявлена на сегодняшний день.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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