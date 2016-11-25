Адель уходит со сцены

Журналистам стало известно о шокирующем заявлении известной британской певицы Адель. Как выяснилось, певица намерена уйти со сцены в связи с очередной беременностью и рождением второго ребенка.





В то же время, Адель заверила, что намерена вернуться к профессиональной деятельности уже через два года. Об этом певица заявила во время своего концерта в США, состоявшегося в рамках мирового турне.





Стоит отметить, что своего первого ребенка Адель родила в 2012 году и долгое время страдала от послеродовой депрессии, поэтому не решалась заводить второго ребенка.





Напомним, Адель начала карьеру в 2008 году и до нынешнего времени сумела завоевать две премии "Грэмми" и выпустить три альбома, один из которых, "25", побил рекорд американской хип-хоп группы N'Sync - разошелся тиражом в 3 млн копий в первую неделю продаж. Также певица известна исполнением саундтрека к фильму о Джеймсе Бонде "007: Координаты "Скайфолл".



