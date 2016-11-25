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Музыка
Новости музыки
25 ноября 16, 09:46
Адель уходит со сцены
Адель
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Одна из известнейших британских певиц Адель объявила о своем уходе со сцены, в связи с рождением второго ребенка.
Журналистам стало известно о шокирующем заявлении известной британской певицы Адель. Как выяснилось, певица намерена уйти со сцены в связи с очередной беременностью и рождением второго ребенка.

В то же время, Адель заверила, что намерена вернуться к профессиональной деятельности уже через два года. Об этом певица заявила во время своего концерта в США, состоявшегося в рамках мирового турне.

Стоит отметить, что своего первого ребенка Адель родила в 2012 году и долгое время страдала от послеродовой депрессии, поэтому не решалась заводить второго ребенка.

Напомним, Адель начала карьеру в 2008 году и до нынешнего времени сумела завоевать две премии "Грэмми" и выпустить три альбома, один из которых, "25", побил рекорд американской хип-хоп группы N'Sync - разошелся тиражом в 3 млн копий в первую неделю продаж. Также певица известна исполнением саундтрека к фильму о Джеймсе Бонде "007: Координаты "Скайфолл".

Источник: http://telegraf.com.ua/
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