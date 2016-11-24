Канье Уэст серьезно болен психически

Издание TMZ сообщает, что психическое состояние рэпера Канье Уста оказалось тяжелее, нежели предполагалось изначально. По предварительной информации, исполнитель в "плохом состоянии".

Сообщается, что у Уэста диагностировали психоз из-за нехватки сна, а также крайнее обезвоживание. Однако источник, на которого ссылается издание, заявляет, что проблема куда серьезнее.





Известно, что рэпер был доставлен в больницу 23 ноября утром, прикованным наручниками к каталке. Там он должен пробыть, как минимум, до конца недели.

Канье Уэст - американский рэпер, продюсер и дизайнер, а также супруг реалити-звезды Ким Кардашьян. На счету музыканта шесть выпущенных альбомов, а также множество наград, среди которых - 21 премия "Грэмми".





Ранее сообщалось, что Канье Уэст вытеснил короля поп-музыки из рейтинга Billboard.



