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Музыка
Новости музыки
24 ноября 16, 17:00
Канье Уэст серьезно болен психически
Канье Уэст
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Психическое состояние репера неудовлетворительно.
Психическое состояние репера неудовлетворительно.

Издание TMZ сообщает, что психическое состояние рэпера Канье Уста оказалось тяжелее, нежели предполагалось изначально. По предварительной информации, исполнитель в "плохом состоянии".

Сообщается, что у Уэста диагностировали психоз из-за нехватки сна, а также крайнее обезвоживание. Однако источник, на которого ссылается издание, заявляет, что проблема куда серьезнее.

Известно, что рэпер был доставлен в больницу 23 ноября утром, прикованным наручниками к каталке. Там он должен пробыть, как минимум, до конца недели.
Канье Уэст - американский рэпер, продюсер и дизайнер, а также супруг реалити-звезды Ким Кардашьян. На счету музыканта шесть выпущенных альбомов, а также множество наград, среди которых - 21 премия "Грэмми".

Ранее сообщалось, что Канье Уэст вытеснил короля поп-музыки из рейтинга Billboard.
Korrespondent
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