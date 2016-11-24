Иван Дорн и SunSay записали совместную песню

Популярные украинские музыканты Иван Дорн и SunSay представили совместный трек "Время - мираж", который вышел на лейбле Дорна Masterskaya.





"Время - Мираж зрела не один год! Ваня отреагировал быстро и разукрасил песню своим неповторимым вокалом, объяснять ничего не пришлось, хоть мы и делали все на расстоянии. Волна нам знакома давно, но идея припева пришла мне в последний момент и все стало на свои места!", говорится на странице SunSay на Facebook.





Трек "Время - мираж" войдет в альбом SunSay "Выше головы", релиз которого состоится 25 ноября.



