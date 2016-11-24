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Музыка
Новости музыки
24 ноября 16, 13:04
Грэмми 2017: стало известно, кто будет ведущим церемонии
Грэмми 2017
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На протяжении пяти лет церемонию Грэмми проводил рэпер LL Cool J.
Долгое время музыкальную премию Грэмми 2017 проводил рэпер LL Cool J. Такая роль у него была целых пять лет. А теперь назван новый ведущий церемонии Грэмми.

Им стал британский актер и телеведущий Джеймс Корден. Он хорошо известен по своей передаче, где поёт песни со звездами в машине, – "Carpool Karaoke".

Для меня большая честь – провести Грэмми в будущем году. Это самая большая и престижная музыкальная награда, и я чувствую, что мне невероятно повезло быть частью всего этого
прокомментировал новость Джеймс.



Музыкальная церемония Грэмми 2017 состоится 12 февраля 2017 года.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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