Грэмми 2017: стало известно, кто будет ведущим церемонии

Долгое время музыкальную премию Грэмми 2017 проводил рэпер LL Cool J. Такая роль у него была целых пять лет. А теперь назван новый ведущий церемонии Грэмми.





Им стал британский актер и телеведущий Джеймс Корден. Он хорошо известен по своей передаче, где поёт песни со звездами в машине, – "Carpool Karaoke".





Для меня большая честь – провести Грэмми в будущем году. Это самая большая и престижная музыкальная награда, и я чувствую, что мне невероятно повезло быть частью всего этого

прокомментировал новость Джеймс.













Музыкальная церемония Грэмми 2017 состоится 12 февраля 2017 года.



