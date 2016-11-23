Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
26.98
USD
25.57
RUB
0.40
EUR
28.74
USD
26.89
RUB
0.42
Музыка
Новости музыки
23 ноября 16, 18:05
Опубликована ранее неизвестная песня Принса
Принс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Канал ABC News представил композицию Принса под названием Moonbeam Levels.
Композиция Moonbeam Levels была представлена на канале ABC News. Телеканал ABC News представил неизвестную песню певца Принса, который скончался в апреле этого года. Видео, на котором музыканты исполняют композицию Moonbeam Levels, было опубликовано на сайте телеканала.

Гитарная и фортепианная партия для песни были записаны еще в 1982 году при подготовке альбома Принса "1999". Позже трек рассматривался для включения в альбом Rave Unto the Joy Fantastic, который не был издан.

Песня Moonbeam Levels отобрана для сборника 40 лучших композиций Принса Prince 4Ever.
Напомним, Принс скончался 21 апреля в возрасте 57 лет. Музыканта нашли в его домашней студии. Причины его смерти пока официально не установлены. Сообщалось, что Принс, за шесть дней до смерти лечился от передозировки наркотиков.

15 апреля самолет певца совершил экстренную посадку в Молине спустя несколько часов после концерта в Атланте. Тогда представители музыканта сообщили, что у него грипп. Вместе с тем, несколько источников в Молине сообщают о том, что врачи дали Принсу препараты от передозировки опиата.

Медики посоветовали певцу оставаться в больнице в течение 24 часов, но после того, как в ней не оказалось отдельной палаты, Принс решил досрочно выписаться.




Источник: http://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Любимую гитару Принса продали на аукционе
Музыку Принса выставили на продажу
Студия "Warner" выпустит неизданные песни Принса
Оля Полякова представила песню, посвященную политикам, ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Spice Girls записали первую песню за 15 лет (АУДИО)
noimageДжастин Бибер разбил лицо фанату-гею в Барселоне (ВИДЕО)
noimageSpice Girls записали новую песню спустя 15 лет
noimageНевероятно красивое видео на музыку маэстро Эннио Морриконе
noimageБибер получил четыре награды на American Music Awards
Лента новостей
Загрузка...