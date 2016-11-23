Джастин Бибер разбил лицо фанату-гею в Барселоне (ВИДЕО)

Популярный канадский певец Джастин Бибер не смог совладать с эмоциями после концерта в Барселоне. Когда артист сидел в машине, к нему подбежал фанат и протянул руку в открытое окно машины, потрепав лицо знаменитости. Действия поклонника так сильно разозлили Бибера, что он ударил парня, который, предположительно, является геем, кулаком в лицо и спокойно поехал дальше.





В результате у фаната оказались разбиты обе губы. Очевидцы инцидента засняли все произошедшее на камеру.





Сам Джастин Бибер пока не давал официальных комментариев на этот счет.



