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Музыка
Новости музыки
23 ноября 16, 17:50
Джастин Бибер разбил лицо фанату-гею в Барселоне (ВИДЕО)
Джастин Бибер
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Опубликованное на Ютуб ВИДЕО с певцом быстро разошлось по Сети.
Популярный канадский певец Джастин Бибер не смог совладать с эмоциями после концерта в Барселоне. Когда артист сидел в машине, к нему подбежал фанат и протянул руку в открытое окно машины, потрепав лицо знаменитости. Действия поклонника так сильно разозлили Бибера, что он ударил парня, который, предположительно, является геем, кулаком в лицо и спокойно поехал дальше.

В результате у фаната оказались разбиты обе губы. Очевидцы инцидента засняли все произошедшее на камеру.

Сам Джастин Бибер пока не давал официальных комментариев на этот счет.


Источник: http://www.topnews.ru/
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