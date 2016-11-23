Spice Girls записали новую песню спустя 15 лет

Британская группа Spice Girls записала первую композицию за 15 лет. Песня под названием Song For Her была обнародована на YouTube-канале Mille Spice, передает Digital Spy.

Известно, что летом этого года экс-участницы ранее популярного коллектива предприняли неудачную попытку воссоединиться в полном составе. После этого Эмма Бантон, Джери Холлиуэлл и Мелани Би образовали трио.

Композиция Song For Her стала первой работой девушек в новом составе.

Spice Girls - британская поп-группа, образованная в 1994 году в Лондоне. За время своего существования коллектив выпустил три альбома, последний из которых был представлен в 2000 году. В группу также входили Мелани Чисхолм и Виктория Адамс (Бекхэм).