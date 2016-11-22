Невероятно красивое видео на музыку маэстро Эннио Морриконе

«Музыка может утешить, особенно людей с чувствительной душой, которые еще не разучились чувствовать, сострадать, переживать, не стали циниками», - эти замечательные слова принадлежат Эннио Морриконе.
В ноябре итальянский композитор, аранжировщик и дирижёр отметил свой 88 день рождения. Аплодируем стоя!
Славу Эннио Морриконе принесла музыка к популярнейшим фильмам: "За пригоршню долларов", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком западе" и, конечно же, "Профессионал". В общей сложности, маэстро создал музыку к 500 картинам. А еще — симфонические камерные произведения, активная концертная деятельность.