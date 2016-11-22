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Музыка
Новости музыки
22 ноября 16, 16:06
Бибер получил четыре награды на American Music Awards
Джастин Бибер
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Композиция музыканта Джастина Бибера Love Yourself признана лучшей песней года.
Композиция музыканта Love Yourself признана песней года. Песня Джастина Бибера Love Yourself признана песней года.

В США состоялась церемония вручения премии American Music Awards, в ходе которой четыре награды получил канадский певец Джастин Бибер, сообщает Associated Press.

Бибер получил премии за лучшее видео (Sorry), лучшую песню (Love Yourself) и лучший альбом в жанре поп/рок. Кроме того, он стал лучшим артистом в жанре поп/рок. Артистом года признана певица Ариана Гранде, новым артистом года – экс-участник One Direction Зейн Малик. Лучшей артисткой в жанре пор/рок стала Селена Гомес, а лучшей группой в жанре поп/рок признан коллектив Twenty One Pilots.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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