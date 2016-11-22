Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
Музыка
Новости музыки
22 ноября 16, 15:59
Брежнева сыграла главную роль в новом клипе Тимати (ВИДЕО)
Брежнева сыграла главную роль в новом клипе Тимати
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Популярная артистка Вера Брежнева появилась в новом клипе исполнителя Тимати.
Новая видеоработа известного рэп-певца снята на песню "Понты". 

В новом клипе Тимати показана обычная жизнь в российской столице. Вере Брежневой досталась главная женская роль. По сюжету видео у девушки на улице мотоциклист ворует сумку, но его догоняет герой Тимати и возвращает украденное. После этого золотозубый рэпер увозит красавицу-блондику кататься по городу, кормит ее шашлыком и покупает платья. 

Напомним, что Вера Брежнева в третий раз названа самой сексуальной женщиной по версии мужского журнала MAXIM. Подобную награду 34-летняя певица получала в 2012 и 2015 годах.


Источник: http://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Потап и Настя выпустили новый клип "Золотые киты" (ВИДЕО)
Группа Pink Floyd представила клип на песню 1969 года
Альбина Джанабаева выпустила видеоклип (ВИДЕО)
Клип южнокорейского рэпера PSY "взорвал" Сеть (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Бибер получил четыре награды на American Music Awards
noimageНа Ани Лорак напал фанат в эфире "МузТВ" (ВИДЕО)
noimageЕвровидение 2017: стало известно, сколько будет стоить билет
noimageБритни Спирс представила новый клип (ВИДЕО)
noimageQueens представили свою первую песню (ВИДЕО)
Лента новостей
Загрузка...