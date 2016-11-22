Брежнева сыграла главную роль в новом клипе Тимати (ВИДЕО)





В новом клипе Тимати показана обычная жизнь в российской столице. Вере Брежневой досталась главная женская роль. По сюжету видео у девушки на улице мотоциклист ворует сумку, но его догоняет герой Тимати и возвращает украденное. После этого золотозубый рэпер увозит красавицу-блондику кататься по городу, кормит ее шашлыком и покупает платья.





Напомним, что Вера Брежнева в третий раз названа самой сексуальной женщиной по версии мужского журнала MAXIM. Подобную награду 34-летняя певица получала в 2012 и 2015 годах.



