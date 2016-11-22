На Ани Лорак напал фанат в эфире "МузТВ" (ВИДЕО)

Известная украинская певица Ани Лорак пережила настоящее потрясение во время съемок 20-часового музыкального телемарафона телеканала "МузТВ", вошедшего в "Книгу рекордов России".





На Ютуб опубликовано ВИДЕО, на котором запечатлено, как ведущий телеканала вручил певице "золотую двадцатку Муз-ТВ", после чего к сидящей за столиком в московской торговом центре артистке подбежал фанат и набросился на нее с объятиями и поцелуями.





Перепуганная певица принялась отбиваться от ухажера, для чего в ход пошел стоящий перед ней торт. Также на место подоспела охрана и оттащила молодого человека от Лорак.





Как уточняет Life, инцидент не повлиял на график съемки марафорна. Сама певица не пострадала.



