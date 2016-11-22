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Музыка
Новости музыки
22 ноября 16, 15:17
На Ани Лорак напал фанат в эфире "МузТВ" (ВИДЕО)
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На опубликованном на Ютуб ВИДЕО запечатлено, как певица отбивалась от назойливого поклонника с помощью торта.
Известная украинская певица Ани Лорак пережила настоящее потрясение во время съемок 20-часового музыкального телемарафона телеканала "МузТВ", вошедшего в "Книгу рекордов России".

На Ютуб опубликовано ВИДЕО, на котором  запечатлено, как ведущий телеканала вручил певице "золотую двадцатку Муз-ТВ", после чего к сидящей за столиком в московской торговом центре артистке подбежал фанат и набросился на нее с объятиями и поцелуями.

Перепуганная певица принялась отбиваться от ухажера, для чего в ход пошел стоящий перед ней торт. Также на место подоспела охрана и оттащила молодого человека от Лорак.

Как уточняет Life, инцидент не повлиял на график съемки марафорна. Сама певица не пострадала.


Источник: http://www.topnews.ru/



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