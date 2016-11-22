Евровидение 2017: стало известно, сколько будет стоить билет

Организаторы конкурса Евровидение 2017 сообщили, сколько будут стоить билеты на шоу в Киеве. На конкурс можно будет попасть за 20-100 евро. Именно такая ценовая политика заявлена на сегодняшний день.





Также организаторы сообщают, что в продажу билеты на конкурс Евровидение 2017 поступят не раньше декабря 2016 года. Билеты можно будет купить на девять различных выступлений. Итак, будут билеты на шесть генеральных репетиций, на два полуфинала и на финал. Об этом сообщил руководитель управления туризма Киевской горадминистрации Антон Тараненко, как передает "КП в Украине":





Думаю, в ближайшую неделю-две имя билетного агента будет определено. Соответственно, ориентировочно с конца декабря начнется продажа билетов на Евровидение 2017. Цены на них формируют НТКУ и Европейский вещательный союз. Анализируя цены на прошлых конкурсах, билеты будут стоить от 20-30 до 100 евро. Попасть на репетиции будет дешевле, а на полуфиналы и финал – дороже.



