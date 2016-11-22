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22 ноября 16, 14:52
Евровидение 2017: стало известно, сколько будет стоить билет
Евровидение 2017
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Узнай, когда появятся в наличии билеты на конкурс Евровидение 2017.
Организаторы конкурса Евровидение 2017 сообщили, сколько будут стоить билеты на шоу в Киеве. На конкурс можно будет попасть за 20-100 евро. Именно такая ценовая политика заявлена на сегодняшний день.

Также организаторы сообщают, что в продажу билеты на конкурс Евровидение 2017 поступят не раньше декабря 2016 года. Билеты можно будет купить на девять различных выступлений. Итак, будут билеты на шесть генеральных репетиций, на два полуфинала и на финал.  Об этом сообщил руководитель управления туризма Киевской горадминистрации Антон Тараненко, как передает "КП в Украине":

Думаю, в ближайшую неделю-две имя билетного агента будет определено. Соответственно, ориентировочно с конца декабря начнется продажа билетов на Евровидение 2017. Цены на них формируют НТКУ и Европейский вещательный союз. Анализируя цены на прошлых конкурсах, билеты будут стоить от 20-30 до 100 евро. Попасть на репетиции будет дешевле, а на полуфиналы и финал – дороже.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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