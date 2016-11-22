Queens представили свою первую песню (ВИДЕО)

Чуть больше недели назад стало известно о том, что в шоу-бизнесе появился новый музыкальный женский коллектив. Правда, участницы этого коллектива давно знакомы. Каждую из них ты знаешь по участию в группе ВИА Гра.





Санта Димопулос, Татьяна Котова и Ольга Романовская теперь официально называются Queens. В новом составе они уже записали песни и снимают клип.





К слову, Котова сообщила поклонникам в своем микроблоге о том, что девушки собрались вместе, так как это новый опыт, продолжение карьеры и требование поклонников.





Отметим, что в новом составе, который уже назвали "зрелым аналогом" сногсшибательной группы "ВиаГра", исполнительницы впервые появились вместе во время вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".











