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Музыка
Новости музыки
21 ноября 16, 16:03
Queens представили свою первую песню (ВИДЕО)
Queens
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"Золотой Граммофон 2016".
Чуть больше недели назад стало известно о том, что в шоу-бизнесе появился новый музыкальный женский коллектив. Правда, участницы этого коллектива давно знакомы. Каждую из них ты знаешь по участию в группе ВИА Гра.

Санта Димопулос, Татьяна Котова и Ольга Романовская теперь официально называются Queens. В новом составе они уже записали песни и снимают клип.

К слову, Котова сообщила поклонникам в своем микроблоге о том, что девушки собрались вместе, так как это новый опыт, продолжение карьеры и требование поклонников.

Отметим, что в новом составе, который уже назвали "зрелым аналогом" сногсшибательной группы "ВиаГра", исполнительницы впервые появились вместе во время вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".




Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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