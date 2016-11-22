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Музыка
Новости музыки
21 ноября 16, 15:10
Сергей Шнуров впервые получил "Золотой граммофон"
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Прошла ежегодная музыкальная премия "Золотой граммофон".
Свои награды получили Дима Билан, Сергей Лазарев и многие другие звёзды. Но триумфатором ежегодной музыкальной премии "Золотой граммофон" стал именно Сергей Шнуров со своей группой "Ленинград".

СМИ Шнурова с группой назвали триумфаторами из-за хита "Экспонат". Отметим, что статуэтку они получили за эту музыкальную работу. Ведь до сих пор "Экспонат" не теряет своих лидерских позиций.

А ещё одним поводом послужило то, что Сергей Шнуров со своей группой впервые получили статуэтку "Золотой граммофон".

Отметим, в номинацию попали около 40 исполнителей.  Среди них оказалась и LOBODA, которая получила награду. А также сексуальное трио Queens, известный как экс-солистки группы ВИА Гра, представило свою первую песню.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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