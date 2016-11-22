Сергей Шнуров впервые получил "Золотой граммофон"

Свои награды получили Дима Билан, Сергей Лазарев и многие другие звёзды. Но триумфатором ежегодной музыкальной премии "Золотой граммофон" стал именно Сергей Шнуров со своей группой "Ленинград".





СМИ Шнурова с группой назвали триумфаторами из-за хита "Экспонат". Отметим, что статуэтку они получили за эту музыкальную работу. Ведь до сих пор "Экспонат" не теряет своих лидерских позиций.





А ещё одним поводом послужило то, что Сергей Шнуров со своей группой впервые получили статуэтку "Золотой граммофон".





Отметим, в номинацию попали около 40 исполнителей. Среди них оказалась и LOBODA, которая получила награду. А также сексуальное трио Queens, известный как экс-солистки группы ВИА Гра, представило свою первую песню.



