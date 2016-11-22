В Сети обсуждают концерт пьяного Григория Лепса (ВИДЕО)

Григорий Лепс стал поводом для обсуждений в Сети. А точнее, его концерт, на котором он изрядно выпил и чуть ли не упал прямо на сцену во время выступления. Как выяснилось, конфуз, который сейчас обсуждают все, произошел во время концерта Лепса в Ростове-на-Дону.





В Сети появились видео, на которых видно, во-первых, что Лепс поёт под фонограмму. А, во-вторых, как он оступился и чуть было не упал. Но ему помогли удержаться на ногах.





Пользователи высказали своё негодование по отношению к Лепсу. Более того, его высмеяли за то, что он пьяный всё же вышел на сцену.





Отметим, что Григорий Лепс не комментирует эту ситуацию.







