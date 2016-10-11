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Музыка
Новости музыки
11 октября 16, 17:05
Глюкоза удивила клипом о несчастной любви (ВИДЕО)
Глюкоза
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Звезда представила вниманию общественности новую видео работу на композицию "Без тебя".
Автором песни выступила солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина.

Накануне Наталья Чистякова, известная под псевдонимом "Глюкоза" выпустила видеоклип, в котором показала личные переживания. В своем интервью знаменитость отметила, пока не встретила своего супруга Александра, состояла в отношениях, переполненных ссорами, обидами и ревностью. Когда люди расстаются, крайне тяжело сконцентрировать на чем-то новом, впустить кого-то в свою жизнь. Этот период является очень сложным, ведь от воспоминаний никуда не деться. 

Как рассказала артистка, большинство сцен сняты на скрытую камеру прямо на улице. В этих фрагментах молодые люди эмоционально выясняют отношения. К слову, случайные прохожие часто вмешивались с рабочий процесс, пытаясь защитить девушку от разъяренного парня. 

Постановщики были вынужденны объяснять гражданам, что проходят съемки музыкального клипа. Пользователи по наивысшему разряду оценили новое видео Чистяковой, а также отметили, что песня несет в себе глубокий посыл возлюбленным беречь их отношения.


Источник: http://telegraf.com.ua/
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