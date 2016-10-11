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11 октября 16, 16:57
Виталий Козловский о конфликте с Игорем Кондратюком
Виталий Козловский
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Виталий Козловский: "Игорь Кондратюк не заинтересован в мирном урегулировании конфликта".
Недавно поклонников Виталия Козловского повергла в шок новость – певцу запретили выезд из Украины на 83 года. Виталий подтвердил нам эту информацию. Также мы попросили прокомментировать данный спор продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка. 

На днях Виталий Козловский в интервью Кате Осадчей признался, что вопрос с ограничением выезда за границу – временный. 

Такого не может быть, потому что я буду платить, как-никак мы придем к тому, чтобы все уладить и выездной я все равно буду. Я тебя убеждаю и себя убеждаю, и знаю, что так оно и будет. Меня в этом убедили мои юристы
рассказал певец "Светской жизни."

Также Виталий признался, что Игорь Кондратюк не заинтересован в мирном урегулировании конфликта. С его стороны это "кровавая месть": 

В принципе, потребностей в этих песнях нет. Я через месяц выпускаю новый альбом. Я не хочу этого конфликта и никогда его не хотел. Наоборот, всегда пытался с Кондратюком как-то это уладить. Я пытался пойти на мировую, был инициатором встреч с ним, но он постоянно говорил, что ему это неинтересно. Он говорил, что ему интересна кровавая месть – это его слова. За меня даже заступались влиятельные люди, которые готовы были с ним уладить отношения. Но он сказал: "Нет, Козловский оскорбил мою жену". Это для меня вообще нонсенс, я не помню такого. Поэтому это – кровавая месть с его стороны.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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