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11 октября 16, 16:52
Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение на сцену
Певица Алла Пугачева уже несколько лет не даёт концерты. Но, как говорят в СМИ, она готовится вернуться на сцену. Пугачева решила отправиться в музыкальный тур.
Алла Борисовна Пугачева в 2017 году планирует порадовать своих поклонников своим творчеством. Сейчас певица готовит музыкальный материал. По этому поводу поговорил с журналистами композитор Олег Жолтиков.
В сентябре Алла Борисовна приобрела у меня две песни. Первая называется "Пою мужчинам", вторая – "Собачье дело" – композиция с вызовом, о том, чтобы люди не совали нос в чужие дела.
Олег Жолтиков
Неужели Алла Пугачёва представит свои новые музыкальные работы? Пока певица не подтверждала, но и не опровергала информацию о туре.
Источник: http://glamurchik.tochka.net/