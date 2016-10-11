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Музыка
Новости музыки
11 октября 16, 16:52
Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение на сцену
Алла Пугачева
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Все об этом говорят: Пугачева готовит музыкальный тур на 2017 год.
Певица Алла Пугачева уже несколько лет не даёт концерты. Но, как говорят в СМИ, она готовится вернуться на сцену. Пугачева решила отправиться в музыкальный тур.

Алла Борисовна Пугачева в 2017 году планирует порадовать своих поклонников своим творчеством. Сейчас певица готовит музыкальный материал. По этому поводу поговорил с журналистами композитор Олег Жолтиков.

В сентябре Алла Борисовна приобрела у меня две песни. Первая назы­вается "Пою мужчинам", вторая – "Со­бачье дело" – композиция с вызовом, о том, чтобы люди не совали нос в чужие дела.
Олег Жолтиков

Неужели Алла Пугачёва представит свои новые музыкальные работы? Пока певица не подтверждала, но и не опровергала информацию о туре.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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