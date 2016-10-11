Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение на сцену

Певица Алла Пугачева уже несколько лет не даёт концерты. Но, как говорят в СМИ, она готовится вернуться на сцену. Пугачева решила отправиться в музыкальный тур.





Алла Борисовна Пугачева в 2017 году планирует порадовать своих поклонников своим творчеством. Сейчас певица готовит музыкальный материал. По этому поводу поговорил с журналистами композитор Олег Жолтиков.





В сентябре Алла Борисовна приобрела у меня две песни. Первая назы­вается "Пою мужчинам", вторая – "Со­бачье дело" – композиция с вызовом, о том, чтобы люди не совали нос в чужие дела.

Олег Жолтиков





Неужели Алла Пугачёва представит свои новые музыкальные работы? Пока певица не подтверждала, но и не опровергала информацию о туре.



