"Х-Фактор-7": седьмой кастинг

8 октября в эфир вышел седьмой кастинг самого невероятного и мощного певческого проекта страны "Х-Фактор". Седьмой сезон не перестает удивлять зрителей.





В группе "Detach" на барабанах играет брат Даши Астафьевой. Певица пришла на Х-фактор, чтобы поддержать брата, она уверяет, что их музыка нереально крутая. Группа исполняла свою авторскую песню. Группа "Detach" своим не форматным пением попала в формат шоу "Х-Фактор-7" и получила четыре "да" от жюри. Константин Меладзе подметил, что группа очень харизматична. Всех судей очень впечатлило выступление.





Следующая кто очень впечатлила жюри была Гюнель Сулейман. Ее имя означает "солнце, которое освещает вселенную". Гюнель очень стеснительная девушка. Она очень переживает из-за своего лишнего веса: она думала, что ее внешность станет преградой для жюри. В свои 18 лет она весит почти 100 кг. Гюнель спела Demi Lovato "Stone Cold".





Девушка переживала, что ее будут осуждать на шоу. Но всем судьям понравилось очень пение Гюнель. Зал аплодировал девушке стоя. Константин Меладзе назвал пение девушки очень трогательным, а Гюнель беззащитной. Все судьи единогласно сказали "да"!



