Селин Дион отметила 1000е шоу в Лас-Вегасе

Об этом заявила сама певица на своей страничке в социальной сети. «25 марта 2003 года Селин впервые выступила в The Colosseum at Caesars Palace в Лас-Вегасе. В этот вечер мы рады отпраздновать вместе с ней тысячное выступление» — говорится на официальной страничке Дион.





Первое шоу голосистой канадки «A New Day…» стартовало 25 марта 2003 и завершилось в декабре 2007 года. После нескольких лет перерыва Селин предпринимала попытки вернуться, но страшная болезнь супруга Рене Анджелила – рак горла – вынудили её оставить музыкальную карьеру и заняться его здоровьем и уходом за ним после непростых операций. В 2011 году она начала новое шоу под названием «Celine», которое будет продолжаться до июня 2017 года. Супруг певицы скончался полгода назад, перед смертью упросив Дион вернуться к пению, и теперь она работает в поте чела практически непрерывно.





Родственники переживают, что трудоголик Селин превратно поняла слова усопшего мужа, и не оставляет себе ни минутки на отдых. Она уже похудела до критической отметки, но и не думает останавливаться, доводя себя до истощения.













Во время своего тысячного концерта счастливчики, которым повезло попасть на выступление, имели возможность услышать бессмертные хиты Селин «I Surrender», «All By Myself», «Because You Loved Me», «A New Day Has Come», «That’s the Way it Is» и многие другие. А финальной песней шоу стал кавер легендарной песни группы Queen «Тhe Show Must Go On», который Дион исполнила под невероятное световое шоу.