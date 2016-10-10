Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.79
USD
25.84
RUB
0.41
EUR
28.86
USD
25.82
RUB
0.41
EUR
29.20
USD
26.08
RUB
0.42
Музыка
Новости музыки
10 октября 16, 13:18
Селин Дион отметила 1000е шоу в Лас-Вегасе
Селин Дион
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известная канадская певица Селин Дион отмечает большой значимый в её жизни юбилей – она отыграла тысячный концерт в лас-вегасском концертном зале Цезарь Пэлэс (The Colosseum at Caesars Palace), резидентом которого является более тринадцати лет.
Об этом заявила сама певица на своей страничке в социальной сети. «25 марта 2003 года Селин впервые выступила в The Colosseum at Caesars Palace в Лас-Вегасе. В этот вечер мы рады отпраздновать вместе с ней тысячное выступление» — говорится на официальной страничке Дион.    

Первое шоу голосистой канадки «A New Day…» стартовало 25 марта 2003 и завершилось в декабре 2007 года. После нескольких лет перерыва Селин предпринимала попытки вернуться, но страшная болезнь супруга Рене Анджелила – рак горла – вынудили её оставить музыкальную карьеру и заняться его здоровьем и уходом за ним после непростых операций. В 2011 году она начала новое шоу под названием «Celine», которое будет продолжаться до июня 2017 года. Супруг певицы скончался полгода назад, перед смертью упросив Дион вернуться к пению, и теперь она работает в поте чела практически непрерывно. 

Родственники переживают, что трудоголик Селин превратно поняла слова усопшего мужа, и не оставляет себе ни минутки на отдых. Она уже похудела до критической отметки, но и не думает останавливаться, доводя себя до истощения. 



Во время своего тысячного концерта счастливчики, которым повезло попасть на выступление, имели возможность услышать бессмертные хиты Селин «I Surrender», «All By Myself», «Because You Loved Me», «A New Day Has Come», «That’s the Way it Is» и многие другие. А финальной песней шоу стал кавер легендарной песни группы Queen «Тhe Show Must Go On», который Дион исполнила под невероятное световое шоу.

Источник: http://www.starslife.ru/
Ещё по теме:
Селин Дион спародировала Рианну, Шер и Джексона (ВИДЕО)
Тони Беннетту исполнилось 90 лет (ФОТО)
Песни "Океана Эльзы "спели" на языке жестов (ВИДЕО)
Певица Лолита устроила концерт в метро (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Голос. Дети 3: поклонники шоу назвали претендента на победу
noimageТаисия Повалий выступила в образе Клеопатры на сцене Кремля
noimageМузыка, которая способна достучаться до самых глубин (ВИДЕО)
noimageМакс Барских выпустил долгожданный альбом "Туманы"
noimageThe Hardkiss представили клип на песню "Rain" (ВИДЕО)
Лента новостей
Загрузка...