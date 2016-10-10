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10 октября 16, 13:04
Голос. Дети 3: поклонники шоу назвали претендента на победу
Голос. Дети 3
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Позади 2-й выпуск слепых прослушиваний шоу "Голос. Дети 3".
Члены звёздного жюри продолжают выбирать талантливых детей в свои команды, а тем временем зрители уже определяются со своими любимчиками.

Во время трансляции шоу каждый желающий мог оставить комментарии по поводу того или иного конкурсанта, поделится своими впечатлениями и предположить, в чью команду пойдёт ребёнок. Так было и во время выступления Тимоти Санникова.

На его счету участие не в одном конкурсе. И здесь он уже нашел своего слушателя. Многие назвали Санникова претендентом на победу в шоу "Голос. Дети 3" - настолько понравилось его выступление. Из жюри к нему повернулись певица Тина Кароль и музыкант MONATIK.

Потап, который не повернулся к парню, пошутил по поводу того, какие заголовки могут появиться в СМИ в связи с тем, что он не сделал выбор в пользу Тимоти:

Представляю завтрашние заголовки. "Потап не повернулся к Тимоти" (имея ввиду российского исполнителя Тимоти, - прим. ред.).

К слову, если во время 1-го выпуска слепых прослушиваний слепая девочка вызвала слёзы у зрителей шоу, то на этот раз плакал MONATIK. 12-летняя девочка своим исполнением вызвала у него слёзы. Она тронула его до глубины души. К слову,  этот юный талант попал в команду MONATIK.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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