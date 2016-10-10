Голос. Дети 3: поклонники шоу назвали претендента на победу

Члены звёздного жюри продолжают выбирать талантливых детей в свои команды, а тем временем зрители уже определяются со своими любимчиками.





Во время трансляции шоу каждый желающий мог оставить комментарии по поводу того или иного конкурсанта, поделится своими впечатлениями и предположить, в чью команду пойдёт ребёнок. Так было и во время выступления Тимоти Санникова.





На его счету участие не в одном конкурсе. И здесь он уже нашел своего слушателя. Многие назвали Санникова претендентом на победу в шоу "Голос. Дети 3" - настолько понравилось его выступление. Из жюри к нему повернулись певица Тина Кароль и музыкант MONATIK.





Потап, который не повернулся к парню, пошутил по поводу того, какие заголовки могут появиться в СМИ в связи с тем, что он не сделал выбор в пользу Тимоти:





Представляю завтрашние заголовки. "Потап не повернулся к Тимоти" (имея ввиду российского исполнителя Тимоти, - прим. ред.).





К слову, если во время 1-го выпуска слепых прослушиваний слепая девочка вызвала слёзы у зрителей шоу, то на этот раз плакал MONATIK. 12-летняя девочка своим исполнением вызвала у него слёзы. Она тронула его до глубины души. К слову, этот юный талант попал в команду MONATIK.



