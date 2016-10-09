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9 октября 16, 21:01
Таисия Повалий выступила в образе Клеопатры на сцене Кремля
Таисия Повалий
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Украинская исполнительница спела дуэтом с Николаем Басковым.
Украинская исполнительница Таисия Повалий приняла участие в шоу Николая Баскова Игра. Артистка выступила на сцене Кремля в образе египетской царицы Клеопатры.

Снимки и короткое видео выступления Повалий опубликовала на своей странице в Instagram. Также с ней на одной сцене выступили Валерия, певица Натали, известная в узких кругах певица Софи Богдан и другие.

В комментариях прозвучали такие высказывания подписчиков: “Ваш легендарный дуэт совершает революцию в сердцах и спустя 12 лет! Ровно столько лет назад осенью 2004 года зазвучал этот шедевральный хит Отпусти меня!“, “Это было самое шикарное дуэтное выступление. Я в восторге! Хочу теперь на сольник в Москве или даже в Киеве“, “Боже, как шикарно все на сцене: все в золоте, сиянии! Сияние тепла, красоты Клеопатры просто волшебно! Спасибо Николаю за эффектный номер-сказку на сцене! Зачаровали! С высоты небес.... – сердце замерло!“, “Одни и те же песни“.


Таисия Повалий выступила в Кремле
  




Напомним, сын известной украинской певицы Таисии Повалий подал заявку на участие в Национальном отборе музыкального конкурса Евровидение 2017, который пройдет в Киеве.

Смотри фрагмент выступления Повалий и Баскова:


Источник: ivona
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