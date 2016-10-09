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9 октября 16, 17:36
Музыка, которая способна достучаться до самых глубин (ВИДЕО)
«Находиться здесь — это невероятный опыт.
Я смог увидеть собственными глазами чистоту и хрупкость Арктики и передать это в музыке, которую я написал для лучшей сцены в мире.
Важно, чтобы мы понимали значение этого региона и остановили процесс его разрушения», — сказал Эйнауди.
Greenpeace holds a historic performance with pianist Ludovico Einaudi on the Arctic Ocean (English)
Через эту музыку известный итальянский композитор и пианист присоединил свой голос к голосам 8 миллионов людей на планете, требующих сохранить Арктику.
Источник: emosurf.com