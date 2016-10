Музыка, которая способна достучаться до самых глубин (ВИДЕО)

«Находиться здесь — это невероятный опыт.

Я смог увидеть собственными глазами чистоту и хрупкость Арктики и передать это в музыке, которую я написал для лучшей сцены в мире.

Важно, чтобы мы понимали значение этого региона и остановили процесс его разрушения», — сказал Эйнауди.

Greenpeace holds a historic performance with pianist Ludovico Einaudi on the Arctic Ocean (English)





Через эту музыку известный итальянский композитор и пианист присоединил свой голос к голосам 8 миллионов людей на планете, требующих сохранить Арктику.