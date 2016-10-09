Музыка, которая способна достучаться до самых глубин (ВИДЕО)

«Находиться здесь — это невероятный опыт.





Я смог увидеть собственными глазами чистоту и хрупкость Арктики и передать это в музыке, которую я написал для лучшей сцены в мире.





Важно, чтобы мы понимали значение этого региона и остановили процесс его разрушения», — сказал Эйнауди.



