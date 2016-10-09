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Музыка
Новости музыки
9 октября 16, 17:36
Музыка, которая способна достучаться до самых глубин (ВИДЕО)
Эйнауди
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Известный итальянский композитор Людовико Эйнауди сыграл на рояле своё новое произведение в открытом море на фоне тающего ледника на Шпицбергене.
«Находиться здесь — это невероятный опыт. 

Я смог увидеть собственными глазами чистоту и хрупкость Арктики и передать это в музыке, которую я написал для лучшей сцены в мире. 

Важно, чтобы мы понимали значение этого региона и остановили процесс его разрушения», — сказал Эйнауди.


Greenpeace holds a historic performance with pianist Ludovico Einaudi on the Arctic Ocean (English)

Через эту музыку известный итальянский композитор и пианист присоединил свой голос к голосам 8 миллионов людей на планете, требующих сохранить Арктику.

Источник: emosurf.com
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