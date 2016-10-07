Макс Барских выпустил долгожданный альбом "Туманы"

Наконец, на радость поклонников, артист презентовал долгожданный альбом "Туманы". В творчестве Макса Барских это уже четвертая студийная пластинка. Уже с первых минут старта, альбом ворвался в топ-3 самых скачиваемых новинок в ITunes.





Первым синглом альбома стала песня "Хочу танцевать". Именно она возродила стилистику 90-х, превратив ее в тренд современной поп-музыки. Ведь действительно, вслед за певцом, песни в стиле 90-х начали выпускать и другие артисты и музыкальные группы.





Следующие композиции, вошедшие в альбом, такие как "Подруга-ночь", "HLOP, HLOP, HLOP", "Займемся любовью" получили статус золотых хитов. А благодаря песне "Подруга-ночь" артист получил звание "Певец года".





Накануне премьеры, как профессионалы, так и меломаны единогласно назвали музыкальную новинку лучшим поп-альбомом за последнее время. И мы присоединяемся к поздравлениям Макса, и желаем ему еще множество творческих побед.











