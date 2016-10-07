Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.96
USD
25.89
RUB
0.41
EUR
28.76
USD
25.81
RUB
0.41
EUR
29.18
USD
26.08
RUB
0.42
Музыка
Новости музыки
7 октября 16, 14:54
Макс Барских выпустил долгожданный альбом "Туманы"
Макс Барских
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певец порадовал своих поклонников новым альбомом.
Наконец, на радость поклонников, артист презентовал долгожданный альбом "Туманы". В творчестве Макса Барских это уже четвертая студийная пластинка. Уже с первых минут старта, альбом ворвался в топ-3 самых скачиваемых новинок в ITunes.

Первым синглом альбома стала песня "Хочу танцевать". Именно она возродила стилистику 90-х, превратив ее в тренд современной поп-музыки. Ведь действительно, вслед за певцом, песни в стиле 90-х начали выпускать и другие артисты и музыкальные группы. 

Следующие композиции, вошедшие в альбом, такие как "Подруга-ночь", "HLOP, HLOP, HLOP", "Займемся любовью" получили статус золотых хитов. А благодаря песне "Подруга-ночь" артист получил звание "Певец года".

Накануне премьеры, как профессионалы, так и меломаны единогласно назвали музыкальную новинку лучшим поп-альбомом за последнее время. И мы присоединяемся к поздравлениям Макса, и желаем ему еще множество творческих побед.



Источник: http://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Новый клип Макса Барских покоряет Сеть
Макс Барских исполнил знаменитую песню для ветеранов
Sting запишет рок-альбом впервые за много лет
Макс Барских презентовал зажигательный летний хит
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
The Hardkiss представили клип на песню "Rain" (ВИДЕО)
noimageДженнифер Лопес и Марк Энтони записывают совместный альбом
noimageОпубликован новый клип распавшихся Pink Floyd (ВИДЕО)
noimageГруппа Вакарчука вызвала фурор в Краматорске (ФОТО, ВИДЕО)
noimageThe Rolling Stones выпустят первый за 11 лет альбом
Лента новостей
Загрузка...