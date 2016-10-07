The Hardkiss представили клип на песню "Rain" (ВИДЕО)

Группа The Hardkiss представила видео на песню Rain, которая была выпущена коллективом недавно. Видео, режиссером которого выступил Александр Стеколенко, рассказывает историю искусственной девушки, в которой проснулись чувства.





Солистка группы Юлия Санина описывает видео, как "научную фантастику в стиле 30-х годов". The Hardkiss участвовали в национальном отборе на "Евровидение 2016", вышли в финал и заняли в нем второе место, уступив Джамале, которая стала победительницей международного песенного конкурса в этом году.











