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7 октября 16, 14:49
The Hardkiss представили клип на песню "Rain" (ВИДЕО)
The Hardkiss
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Видео рассказывает об искусственной девушке, в которой проснулись чувства.
Группа The Hardkiss представила видео на песню Rain, которая была выпущена коллективом недавно. Видео, режиссером которого выступил Александр Стеколенко, рассказывает историю искусственной девушки, в которой проснулись чувства.

Солистка группы Юлия Санина описывает видео, как "научную фантастику в стиле 30-х годов". The Hardkiss участвовали в национальном отборе на "Евровидение 2016", вышли в финал и заняли в нем второе место, уступив Джамале, которая стала победительницей международного песенного конкурса в этом году.




Источник: http://telegraf.com.ua/
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