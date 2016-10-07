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Музыка
Новости музыки
7 октября 16, 14:46
Дженнифер Лопес и Марк Энтони записывают совместный альбом
Дженнифер Лопес и Марк Энтони
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Отношения Дженнифер Лопес и Марка Энтони когда-то давно начинались с одной большой любви – любви к музыке.
Под влиянием своего музыкального мужа в 2007 году Лопес выпустила свой первый испаноязычный альбом, который оказался очень популярен и востребован. «ComoAma Una Mujer» вошел в десятку лучших в чартах Billboard и стал на тот момент всего лишь пятым латиноамериканским альбомом, вошедшим в топ-10. 

К сожалению, с тех пор Лопес не работала над записью нового студийника на испанском языке. Теперь же, спустя почти десять лет после презентации «ComoAma Una Mujer» Джей Ло готова к новому сотрудничеству с бывшим мужем.

Сообщается, что Дженнифер и Марк запишут новый испаноязычный альбом, выход которого состоится в 2017 году. Над новым студийником пара уже начала работу. Результат их трудов мы сможет услышать уже в ноябре этого года. 

«Я очень взволнована и жду не дождусь начала нового музыкального путешествия к моим латиноамериканским корнями вместе с Марком Энтони и всем большой семьей Magnus/Sony», — заявила Лопес. 

Отметим, что за эти 10 лет, Лопес старалась не забыть о своих корнях и хоть она и не записывала альбомы на испанском языке, она успела посотрудничать с несколькими испаноязычными исполнителями, среди которых Питбулем («On the Floor»),Wisin и Рики Мартином («Adrenalina»)и т.д. 

Кстати, решение о записи нового альбома с Марком Энтони пришло к Дженнифер вскоре после того, как она рассталась с Каспером Смартом. Кто знает, возможно это сотрудничество приведет к воссоединению пары?…

Источник: http://www.starslife.ru/
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