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Музыка
Новости музыки
7 октября 16, 14:42
Опубликован новый клип распавшихся Pink Floyd (ВИДЕО)
Pink Floyd
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В 2014 году участники Pink Floyd огорчили своих поклонников сообщением о прекращении существования группы.
Тем не менее, это вовсе не означало, что у музыкантов не осталось никаких материалов, записанных на протяжении их многолетней деятельности. 

На днях на официальном аккаунте музыкантов в сети «YouTube» был опубликован их новый клип на песню  «Childhood’s End». 

Как и многие видеоработы коллектива, эта также оказалась полна философского смысла. Главным мотивом в клипе выступает все же борьба с любыми военными действиями, которых в последние годы стало до ужаса много. 

Кроме того, в Pink Floyd готовит своим фанатам огромную «бомбу», которая должна поступить в продажу 11 ноября. Под «бомбой» мы подразумеваем бокс-сет «The Early Years 1965–1972», куда войдёт огромное количество архивных материалов музыкантов. Релиз будет доступен как в цифровом формате, так и на физических носителях (предлагающий бонусный контент). Ценна данного бокс-сет не сообщается.




Источник: http://www.starslife.ru/
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