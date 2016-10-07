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7 октября 16, 14:42
Опубликован новый клип распавшихся Pink Floyd (ВИДЕО)
Тем не менее, это вовсе не означало, что у музыкантов не осталось никаких материалов, записанных на протяжении их многолетней деятельности.
На днях на официальном аккаунте музыкантов в сети «YouTube» был опубликован их новый клип на песню «Childhood’s End».
Как и многие видеоработы коллектива, эта также оказалась полна философского смысла. Главным мотивом в клипе выступает все же борьба с любыми военными действиями, которых в последние годы стало до ужаса много.
Кроме того, в Pink Floyd готовит своим фанатам огромную «бомбу», которая должна поступить в продажу 11 ноября. Под «бомбой» мы подразумеваем бокс-сет «The Early Years 1965–1972», куда войдёт огромное количество архивных материалов музыкантов. Релиз будет доступен как в цифровом формате, так и на физических носителях (предлагающий бонусный контент). Ценна данного бокс-сет не сообщается.
Источник: http://www.starslife.ru/