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Музыка
Новости музыки
6 октября 16, 14:57
Группа Вакарчука вызвала фурор в Краматорске (ФОТО, ВИДЕО)
Святослав Вакарчук
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Поклонники считают, что концерт О.Э. объединяет Украину.
Группа Океан Эльзы в рамках своего турне посетила Краматорск (Донбасс, – прим. ред.). Этот концерт Святослав Вакарчук, лидер группы, назвал историческим.

Музыкант сообщил, что на его концерте был весь Донбасс. Может, конечно, и не весь, но, судя по фотографиям, поклонников творчества группы было очень большое количество. У многих из них были украинские флаги.

Перед концертом фронтмен группы Святослав Вакарчук провел пресс-конференцию.









Краматорск! Весь Донбасс был сегодня с нами! Исторический концерт!
написал Святослав Вакарчук.





Концерт Океана Эльзы понравился его слушателям. Более того, поклонники группы написали, что их творчество объединяет Украину. 


Музыка и социальная активность Вакарчука влияют на людей и имеет свойство объединять народ.


Концерт прошел без инцидентов.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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