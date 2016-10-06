Группа Вакарчука вызвала фурор в Краматорске (ФОТО, ВИДЕО)

Группа Океан Эльзы в рамках своего турне посетила Краматорск (Донбасс, – прим. ред.). Этот концерт Святослав Вакарчук, лидер группы, назвал историческим.





Музыкант сообщил, что на его концерте был весь Донбасс. Может, конечно, и не весь, но, судя по фотографиям, поклонников творчества группы было очень большое количество. У многих из них были украинские флаги.





Перед концертом фронтмен группы Святослав Вакарчук провел пресс-конференцию.







































Краматорск! Весь Донбасс был сегодня с нами! Исторический концерт!

написал Святослав Вакарчук.





















Концерт Океана Эльзы понравился его слушателям. Более того, поклонники группы написали, что их творчество объединяет Украину.













Музыка и социальная активность Вакарчука влияют на людей и имеет свойство объединять народ.





Концерт прошел без инцидентов.





