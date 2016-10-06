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Музыка
Новости музыки
6 октября 16, 14:54
The Rolling Stones выпустят первый за 11 лет альбом
The Rolling Stones
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В альбоме группы The Rolling Stones будут кавер-версии известных песен.
Популярная группа The Rolling Stones сообщила о записи нового альбома. Известно, что в записи принял участие гитарист Эрик Клэптон. Это будет первый альбом группы за последние 11 лет.

The Guardian пишет, группа записала альбом всего за три дня. Он будет в стиле классического чикагского блюза. Также альбом включает в себя кавер-версии известных песен этого стиля.

Поклонники в ожидании презентации альбома. Музыканты сообщили, что новый альбом скоро можно будет оценить.

К слову, последний альбом группы под названием "A Bigger Bang" увидел свет в 2005 году.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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