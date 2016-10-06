The Rolling Stones выпустят первый за 11 лет альбом

Популярная группа The Rolling Stones сообщила о записи нового альбома. Известно, что в записи принял участие гитарист Эрик Клэптон. Это будет первый альбом группы за последние 11 лет.





The Guardian пишет, группа записала альбом всего за три дня. Он будет в стиле классического чикагского блюза. Также альбом включает в себя кавер-версии известных песен этого стиля.





Поклонники в ожидании презентации альбома. Музыканты сообщили, что новый альбом скоро можно будет оценить.





К слову, последний альбом группы под названием "A Bigger Bang" увидел свет в 2005 году.



