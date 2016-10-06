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Музыка
Новости музыки
6 октября 16, 08:54
Деми Ловато прерывает музыкальную карьеру на год
Деми Ловато
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Певица Деми Ловато решила посвятить своё время благотворительности и на год оставить музыкальную карьеру.
Такое заявление последовало после того, как разразился скандал с Тэйлор Свифт. В интервью изданию «Glamour» бывшая подруга Тэйлор осудила последнюю за высмеивание в клипе на песню «Bad Blood» Кэти Перри. 

«Думаю, что некоторые артисты могли бы сделать куда больше для отстаивания равноправия женщин. По правде говоря, сейчас я не вижу на сцене никого с нормальным телом. Нам всем хотят навязать фальшивый образ, формы, которые ничего не имеют общего с реальностью. А ведь многие на самом деле начинают думать, что вот так надо выглядеть.. Песня и клип, в которых ты задеваешь Кэти Перри никак не расширяют возможности женщин» — заявила Ловато. 

Спустя несколько часов, как стало известно об интервью, Деми сообщила всем на своей страничке в соцсети, что уходит на год из музыки. 

«Не могу дождаться 2017. Беру паузу от музыки и фотовспышек. Я не вписываюсь в рамки этого бизнеса и медиа» — написала Ловато в Твиттере. 

А на многочисленные вопросы фанатов относительно накрошенного на Тэйлор Свифт батона, Деми ответила: «Мне задавали вопросы, я отвечала. Можете подать на меня в суд. Но не забывайте, что слова могли быть взяты из контекста.. мне не за что извиняться и я не собираюсь этого делать. Я не понимаю, почему люди так заботятся о том, что я говорю в интервью. Вы что, новостей не смотрите? У вас больше нет проблем, не о чем больше беспокоится?».

Источник: http://www.starslife.ru/
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