Клип на песню "Круче всех" идет к рекордной отметке

Клип "Круче всех" одних из самых известных вокально-танцевальных коллективов СНГ Quest Pistols Show и Open Kids за месяц набрал более 10 млн просмотров на YouTube.





Песня стала настоящим толчком вдохновения для современного поколения, где мечта каждого тинейджера быть круче всех и ни в коем случае не остаться на лавке запасных. Но что может быть лучше живого примера, который воплотил свою мечту в реальность уже в юном возрасте.





Поэтому неспроста Quest Pistols Show создали совместную работу именно с популярной тинейджерской группой Open Kids, которая абсолютно не собирается уступать взрослым артистам – сотни тысяч поклонников, туры по СНГ, многомиллионные просмотры клипов, признание лучших телеканалов страны, награды "Прорыв года" и "Лучшая тин-группа". Уже к своим годам, а самой младшей участнице всего 13 лет, коллектив стремительно набирает популярность уже и за границами своей страны, покоряя сердца и вдохновляя не только одногодок, но и их родителей.





Очень многие считают, что когда станешь взрослым, именно тогда сможешь достичь успеха. Но уже сегодня мы стремительно разрушаем этот стереотип, ведь именно за тинейджерами будущие! Сейчас перед вами открыты все дороги, главное надо решиться и последовать за мечтой, не существует идеального возраста для достижения целей. Но на самом деле мы очень рады, что наша новая совместная работа с Quest Pistols Show обрела такую стремительную популярность, заставила каждого снова поверить в свои силы и открыть свой скрытый поТАНЦЕВАЛ

говорит группа Open Kids.





Напомним, клип "Круче всех" стал видеоэкспериментом, на который решились участники Quest Pistols Show и Open Kids с режиссером Денисом Стульниковым, где при каждом просмотре всплывают новые, ранее незамеченные детали, на которых и базируется весь клип.











