Евровидение 2017: определили 5 основных локаций для конкурса

Конкурс Евровидение 2017 будет проходить в Киеве. Сейчас идёт активная подготовка к конкурсу: выбирают ведущих конкурса, готовятся к Национальному отбору и обсуждают необходимое благоустройство локаций, где будет проходить конкурс.





Директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель на своей странице в Facebook сообщил о том, что определили пять основных локаций конкурса.





На вчерашнем совещании определили 5 основных локаций: 2 локации будут расположены в МВЦ – основная арена и пресс-центр, EuroClub разместится в БЦ "Парковый", Европоселение организуем на Крещатике. Место открытия и закрытия песенного конкурса сейчас обсуждается – торжества будут проводиться в Художественном арсенале, КГГА или на территории Софии.

сообщил Сергей Майзель





Главной задачей, по словам Сергея Майзеля, стало обустройство главных локаций. Обсуждают не только ремонт освещения и дорог, но и запуск летнего трамвайчика, который будет курсировать по Днепру от Почтовой площади до Левобережной. Обещают установить праздничную иллюминация (на Броварском проспекте, Русановской набережной и мосту Метро). На Крещатике будет создана отдельная зона, где разместится Европоселение.





Особое внимание уделяем благоустройству Левобережной площади, так как там расположены сразу 2 локации. Обсудили возможность запуска летнего трамвайчика, который будет курсировать по Днепру от Почтовой площади до основного места проведения фестиваля на Левобережной. Определили необходимость создания проекта удобных пешеходных переходов.

отметил Майзель





Отметим, что объявлен старт Национального отбора. По результатам которого будет решено, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе.



