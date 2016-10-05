"Машина времени" сняла клип на песню "Однажды" (ВИДЕО)

Группа "Машина времени" представила новый клип. Лидер группы Андрей Макаревич рассказал подробности съемок. "Для нас это событие, потому что мы давно уже ничего не снимали. В какой-то момент я просто понял, что для меня это отчасти потеряло смысл. А здесь получился альбом, и очень мне захотелось к песне, которая называется "Однажды", снять клип", – рассказал Андрей Макаревич.





Он отметил, что сначала Михаил Сегал придумал достаточно сложный сюжет, но затем они вместе сели и придумали другую историю, простую и очень поэтичную. Клип "Машины времени" "Однажды" был отснят всего за полдня. Правда, по словам Андрея Макаревича, не обошлось без чудес.





Изначально ролик был задуман в атмосфере жаркого лета, но обстоятельства сложились так, что снять клип получилось только дождливой осенью. Однако увидев получившуюся картинку, музыканты пришли к выводу, что получилось гораздо лучше, чем если бы светило солнце.



