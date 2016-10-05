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Музыка
Новости музыки
5 октября 16, 11:53
Ева Бушмина презентовала чувственный клип (ВИДЕО)
Ева Бушмина
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Певица порадовала поклонников новой работой.
Ева Бушмина решила изменить творческий псевдоним. 

Теперь певица, как известно, называет себя Layah. Под новым именем артистка успела снять новый чувственный клип на песню "Невесомыми".

"В поиске себя единственной и целостной я поняла, что я разная. Чем глубже ты погружаешься в свои мысли, тем больше начинаешь понимать свою многогранность и индивидуальность. Это видео - поиск, осознание и принятие себя", - рассказывает Layah.

Съемки проходили в начале июня в Испании, на берегу Средиземного моря. Великолепная певица потрясла поклонников своей чувственностью. 

Для поклонников звезды клип стал настоящим сюрпризом, поскольку некоторое время в творчестве Layah был небольшой перерыв. Но теперь поклонники знают, что затишье прошло, и вскоре любимая певица сможет радовать публику новыми стильными работами. 


Источник: http://telegraf.com.ua/
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