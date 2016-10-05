Проект Светланы Лободы попал в ТОП престижного рейтинга

В престижном музыкальном рейтинге артист занял вторую строчку, разместившись всего лишь на позицию ниже своего продюсера – Светланы Лободы.





Отметим, что LOBODA с синглом "Твои глаза" четыре недели подряд является абсолютным лидером чарта в Украине, и входит в тройку лучших в РФ.





Поклонники исполнительницы также оценили продюсерский талант артистки, отметив: все, что делает перфекционистка LOBODA, априори обречено на успех.





Никогда не думала, что с таким упоением и с такой верой смогу заниматься чьим-то творчеством, кроме своего. Но этот парень меня покорил и песня, которую мы написали c DAKOTA, не просто случайный трек, который завтра никто и не вспомнит. Я уверена, эта композиция завоюет сердца огромной аудитории и станет серьезным конкурентом в чартах для уже состоявшихся артистов!

прокомментировала Светлана



