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Музыка
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4 октября 16, 19:22
Песня японского комика набрала 45 млн просмотров (ВИДЕО)
Путин
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Песня Pen Pineapple Apple Pen стала конкурентом Gangnam Style

Новый хит японского комика и диджея Кацухико Косаки под названием Pen Pineapple Apple Pen за два дня набрал более 46 млн просмотров. Ролик японца был опубликован на странице портала 9GAG в Facebook.

Кацухико Косаки известен в своей стране под прозвищем Piko-Taro. Подчеркнуто простодушная подача материала в исполнении этого артиста, незамысловатые слова и ритмичная музыка роднят хит с композицией Gangnam Style в исполнении Psу из Кореи.

На видео Piko-Taro, одетый в желтую шелковую рубашку со змеиным принтом и такие же брюки, с шарфом под леопарда на шее, поет о том, что будет, если соединить ручку и яблоко, а также ручку и ананас. Песня уже породила многочисленные пародии в соцсетях.



О ролике стали писать СМИ и в сети появилось множество пародий на песню, парни и девушки с улыбками повторяют танец Пико-Таро, а каналы в YouTube публикуют подборки с ними. Некоторые пытаются буквально сделать ту самую Pen Pineapple Apple Pen с помощью настоящих фруктов. 

Многие блогеры отмечают популярность песни и шутят, что хоть она странная и многим не нравится, выбросить ее из головы очень сложно. 

Предлагаем посмотреть вариант пародии на Путина: ПУТИН НАС СПАС (ENG SUB) 


Как сообщалось, клип Gangnam Style за четыре года набрал более 2,6 миллиарда просмотров на YоuTube.
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