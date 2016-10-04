Клип Тины Кароль набирает популярность

Недавно певица Тина Кароль представила свой новый клип на песню "Твої гріхи". С момента выхода клипа прошло меньше недели. Тем не менее он вызвал большой интерес публики к себе. Это видно по количеству просмотров видео.





Новый клип Тины Кароль "Твої гріхи" посмотрели более миллиона интернет-пользователей.





Отметим, что клип сняли обладатели премии MTV Music Awards 2016. Спецэффекты и компьютерная анимация сыграли свою роль. С самого начала и до самого конца сложно оторваться от экрана.





К слову, "Твої гріхи" – первая композиция, которая войдёт в будущий альбом Тины Кароль. Его презентуют в 2017 году.



