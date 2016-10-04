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Музыка
Новости музыки
4 октября 16, 14:59
Клип Тины Кароль набирает популярность
Тина Кароль
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Клип Тины Кароль "Твої гріхи" сняли обладатели премии MTV Music Awards.
Недавно певица Тина Кароль представила свой новый клип на песню "Твої гріхи". С момента выхода клипа прошло меньше недели. Тем не менее он вызвал большой интерес публики к себе. Это видно по количеству просмотров видео.

Новый клип Тины Кароль "Твої гріхи" посмотрели более миллиона интернет-пользователей.

Отметим, что клип сняли обладатели премии MTV Music Awards 2016. Спецэффекты и компьютерная анимация сыграли свою роль. С самого начала и до самого конца сложно оторваться от экрана.

К слову, "Твої гріхи" – первая композиция, которая войдёт в будущий альбом Тины Кароль. Его презентуют в 2017 году.


Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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