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Музыка
Новости музыки
4 октября 16, 11:59
В Новосибирске учительнице музыки объявили выговор
музыка
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Преподавателю музыки новосибирской гимназии № 16 «Французская» сделали выговор за то, что она задала детям разучить песню Михаила Круга «Владимирский централ», сообщает РИА Новости.
«Сегодня я пригласила учителя на беседу, выясняла причину. Она объяснила тем, что пошла на поводу у детей, с которыми у нее сложились доверительные отношения. Признала, что совершила глупость. Официально ей объявлен выговор», – сказала агентству директор новосибирской школы.

Собеседник РИА Новости добавила, что неделю назад на уроке с темой «Опера» ученики седьмого класса сказали, что им «скучно и неинтересно», а один из мальчиков предложил спеть «Владимирский централ».

Учитель согласилась с этим предложением, на следующий урок дети принесли текст и вместе с преподавателем спели эту песню. Директор школы уточнила, что «этот репертуар абсолютно несвойственен ее [учителя] характеру. Она очень хороший, грамотный человек, не имеющий замечаний».

О том, что школьники гимназии с углубленным изучением французского языка получили задание выучить песню Круга, СМИ сообщали 2 октября. Отмечалось, что учитель сама раздала школьникам текст «Владимирского централа».

Источник: http://glavnoe.ua/
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