В Новосибирске учительнице музыки объявили выговор

«Сегодня я пригласила учителя на беседу, выясняла причину. Она объяснила тем, что пошла на поводу у детей, с которыми у нее сложились доверительные отношения. Признала, что совершила глупость. Официально ей объявлен выговор», – сказала агентству директор новосибирской школы.





Собеседник РИА Новости добавила, что неделю назад на уроке с темой «Опера» ученики седьмого класса сказали, что им «скучно и неинтересно», а один из мальчиков предложил спеть «Владимирский централ».





Учитель согласилась с этим предложением, на следующий урок дети принесли текст и вместе с преподавателем спели эту песню. Директор школы уточнила, что «этот репертуар абсолютно несвойственен ее [учителя] характеру. Она очень хороший, грамотный человек, не имеющий замечаний».





О том, что школьники гимназии с углубленным изучением французского языка получили задание выучить песню Круга, СМИ сообщали 2 октября. Отмечалось, что учитель сама раздала школьникам текст «Владимирского централа».



