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Музыка
Новости музыки
4 октября 16, 10:59
Евровидение 2017: объявлен старт национального отбора
Евровидение 2017
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Кто представит Украину на конкурсе Евровидение 2017?
Генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания сообщил о старте национального отбора. По его результатам будет решено, кто будет представлять Украину на европейском конкурсе Евровидение 2017.

Имя исполнителя или же название группы станет известно в феврале 2017 года.

По финансам — НТКУ платит за лицензию, СТБ берет на себя обеспечение национального отбора. В эфир отбор выйдет в феврале, тогда и станет известно имя участника Евровидения 2017 от Украины
заявил Аласания



Зураб Аласания

В 2016 году Джамала стала победительницей национального отбора. И ей удалось получить первое место на конкурсе Евровидение 2016. Надеемся, что в 2017 году также удастся достойно представить Украину. 

К слову, конкурс будет проводиться в Украине, в городе Киеве. Джамала станет судьей украинского нацотбора.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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