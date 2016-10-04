Евровидение 2017: объявлен старт национального отбора

Генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания сообщил о старте национального отбора. По его результатам будет решено, кто будет представлять Украину на европейском конкурсе Евровидение 2017.





Имя исполнителя или же название группы станет известно в феврале 2017 года.





По финансам — НТКУ платит за лицензию, СТБ берет на себя обеспечение национального отбора. В эфир отбор выйдет в феврале, тогда и станет известно имя участника Евровидения 2017 от Украины

заявил Аласания













Зураб Аласания





В 2016 году Джамала стала победительницей национального отбора. И ей удалось получить первое место на конкурсе Евровидение 2016. Надеемся, что в 2017 году также удастся достойно представить Украину.





К слову, конкурс будет проводиться в Украине, в городе Киеве. Джамала станет судьей украинского нацотбора.



