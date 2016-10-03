Стинг отмечает свой День рождения

2 октября свой день рождения празднует легендарный музыкальный исполнитель Стинг. Кумиру миллионов исполняется 65 лет. Настоящее имя артиста Гордон Мэттью Томас Самнер.





Появился он свет в 1951 году в Уолсенде, что в северной части Великобритании, в семье простых рабочих. Благодаря своей матери, имеющей музыкальное образование, Стинг научился игре на фортепиано. Будучи взрослым, музыкант обучал детей творчеству, а также трудился дорожным рабочим в родном городке.





Однажды, певец попал в Лондон, где случайно познакомился со Стюартом Коуплэндом. Благодаря идее последнего, был сформирован музыкальный коллектив The Police. Начинающая группа заинтересовала Майкла Коплэнда, взявшего шефство над командой.





При помощи Коплэнда были выпущены альбомы Outlandos d’Amour (1978) и Raxame (1979), "взорвавшие" хит-парады Европы. После ошеломляющего успеха, Стинг начал сольную карьеру, оказавшуюся не менее успешной.





На сегодняшний день, артист может похвастаться 12 альбомами, съемками в кино и миллионной армией фанатов. В настоящее время, Стинг с супругой и шестью наследниками проживает в Нью-Йорке. Супружеская пара является создателем Фонда защиты тропических лесов.



