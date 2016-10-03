Группа "СКАЙ" сняла клип на песню Go Go

Популярная украинская рок-группа "СКАЙ" на днях была замечена на съемочной площадке нового клипа. Бессменный лидер бенда, Олег Собчук, стал главным героем видео на песню Go Go. Композиция вошла в треклист свежего, пятого альбома коллектива под названием "Нове життя", релиз которого состоялся 26 сентября.





У группы "СКАЙ", которая недавно отпраздновала 15-летие сценической деятельности, произошла полная перезагрузка давно полюбившегося и узнаваемого творчества.





Главной героиней клипа стала it-girl, певица – участница группы REAL O Алина Астровская. Специально для съемок, Олег Собчук не только перевоплотился в бесстрашного рок-н-рольного гонщика, но и сменил прическу – побрился наголо.













Композиция GoGo, над текстом которой, традиционно, трудился Олег Собчук, стала неким гимном свободы во всех ее проявлениях. Идею клипа, взаимодействие и противостояние полов – женщины и мужчины – воплотил в жизнь режиссер Виктор Скуратовский, который неоднократно сотрудничал с топовыми артистами отечественного шоу-бизнеса.





Основной локацией клипа стал автодром "Чайка", где мощный рев моторов смешался с динамичной ритмикой песни. Драйв и качественный саунд GoGo не ограничился рок-стилистикой и всеми необходимыми атрибутами данного музыкального направления.





Отметим, что совсем скоро в эфире радиостанций и телеканалов Украины состоится премьера клипа на песню GoGo.



