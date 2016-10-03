Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.95
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.11
USD
25.91
RUB
0.42
EUR
29.33
USD
26.12
RUB
0.41
Музыка
Новости музыки
3 октября 16, 14:51
Группа "СКАЙ" сняла клип на песню Go Go
СКАЙ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Олег Собчук побрился наголо ради съемок нового клипа.
Популярная украинская рок-группа "СКАЙ" на днях была замечена на съемочной площадке нового клипа. Бессменный лидер бенда, Олег Собчук, стал главным героем видео на песню Go Go. Композиция вошла в треклист свежего, пятого альбома коллектива под названием "Нове життя", релиз которого состоялся 26 сентября.

У группы "СКАЙ", которая недавно отпраздновала 15-летие сценической деятельности, произошла полная перезагрузка давно полюбившегося и узнаваемого творчества. 

Главной героиней клипа стала it-girl, певица – участница группы REAL O Алина Астровская. Специально для съемок, Олег Собчук не только перевоплотился в бесстрашного рок-н-рольного гонщика, но и сменил прическу – побрился наголо.



Композиция GoGo, над текстом которой, традиционно, трудился Олег Собчук, стала неким гимном свободы во всех ее проявлениях. Идею клипа, взаимодействие и противостояние полов – женщины и мужчины – воплотил в жизнь режиссер Виктор Скуратовский, который неоднократно сотрудничал с топовыми артистами отечественного шоу-бизнеса.

Основной локацией клипа стал автодром "Чайка", где мощный рев моторов смешался с динамичной ритмикой песни. Драйв и качественный саунд GoGo не ограничился рок-стилистикой и всеми необходимыми атрибутами данного музыкального направления.

Отметим, что совсем скоро в эфире радиостанций и телеканалов Украины состоится премьера клипа на песню GoGo. 

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Coldplay показали, как снимался их самый зрелищный клип
Бейонсе устроила настоящий бардак в свежем клипе (ВИДЕО)
Sia посвятила новый эмоциональный клип жертвам теракта
Леди Гага выпустила новый сингл после долгого молчания
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Голос. Дети 3: Грандиозное возвращение шоу на экраны
noimageГруппа Metallica выпустила клип на новую песню (ВИДЕО)
noimageСтинг отмечает свой День рождения
noimageДенис Повалий хочет принять участие в Евровидении 2017
noimageВиктору Павлику официально вручили звание Народного артиста
Лента новостей
Загрузка...