Денис Повалий хочет принять участие в Евровидении 2017

Международный конкурс эстрадной песни Евровидение с каждым годом приковывает все больше внимание зрителей. На Евровидении 2016 победила певица Джамала. Следовательно, конкурс пройдет в следующем году в Киеве.





Известно, что (как и в прошлом году) будут Национальные отборы на "Евровидение", в ходе которых определится украинский представитель. Многие музыканты уже активно взялись за написание песен. Среди них и сын Таисии Повалий – Денис. Об этом он поделился на своей официальной странице в Facebook.





Денис Повалий подготовил песню для Национального отбора. Она называется Written on your heart.











