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Музыка
Новости музыки
3 октября 16, 14:47
Денис Повалий хочет принять участие в Евровидении 2017
Денис Повалий
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Евровидение 2017: сын Таисии Повалий хочет представить Украину на конкурсе.
Международный конкурс эстрадной песни Евровидение с каждым годом приковывает все больше внимание зрителей. На Евровидении 2016 победила певица Джамала. Следовательно, конкурс пройдет в следующем году в Киеве. 

Известно, что (как и в прошлом году) будут Национальные отборы на "Евровидение", в ходе которых определится украинский представитель. Многие музыканты уже активно взялись за написание песен. Среди них и сын Таисии Повалий – Денис. Об этом он поделился на своей официальной странице в Facebook. 

Денис Повалий подготовил песню для Национального отбора. Она называется Written on your heart. 




Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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