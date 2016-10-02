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2 октября 16, 22:07
Виктору Павлику официально вручили звание Народного артиста
Украинский министр культуры Евгений Нищук вручил 50-летнему Виктору Павлику звание Народный артист Украины.
Об этом стало известно благодаря страничке в Facebook PR-менеджера артиста Татьяны Зякун.
"Поздравляю, Народный!“ - написала в соцсети Зякун.
Свой пост Татьяна сопроводила фото, сделанным во время знаменательного для Павлика события.
На снимке счастливый Виктор принимает почетную награду и желтую розу.
Напомним, в июне 2016 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Виктору Павлику звание Народный артист Украины. Теперь артист носит это почетное звание официально.
Источник: ivona