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Музыка
Новости музыки
2 октября 16, 22:07
Виктору Павлику официально вручили звание Народного артиста
Виктор Павлик
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Известному украинскому певцу Виктору Павлику официально вручили звание Народого артиста Украины.
Украинский министр культуры Евгений Нищук вручил 50-летнему Виктору Павлику звание Народный артист Украины.

Об этом стало известно благодаря страничке в Facebook PR-менеджера артиста Татьяны Зякун.

"Поздравляю, Народный!“ - написала в соцсети Зякун.

Свой пост Татьяна сопроводила фото, сделанным во время знаменательного для Павлика события.



На снимке счастливый Виктор принимает почетную награду и желтую розу.

Напомним, в июне 2016 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Виктору Павлику звание  Народный артист Украины. Теперь артист носит это почетное звание официально.

Источник: ivona
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