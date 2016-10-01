Вакарчук посвятил песню музыканту, победившему рак (ФОТО)

Святослав Вакарчук во время выступления в Чернигове решил поддержать друга-музыканта Дилю, который победил рак, посвятив ему песню.





Об этом стало известно благодаря страничке лидера группы Океан Ельзи в Twitter.





Вакарчук выложил в соцсеть фото с Дилей, поблагодарив за то, что он пришел поддержать его на концерте.





“Хорошее настроение - залог успеха! С Дилей перед концертом в Чернигове“, — написал артист в своем микроблоге и поделился снимком с коллегой.









Святослав Вакарчук и Диля twitter.com/s_vakarchuk?lang=ru





В ответ Эдуард поблагодарил друга сообщив, что благодарен Святославу за посвященную на концерте песню.





Спасибо за поддержку, за теплый и яркий концерт, за хорошую музыку, за посвященную песню! Спасибо за все“, — написал Диля.





Смотри клип группы Океан Ельзи на песню Стріляй:



