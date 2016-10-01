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Музыка
Новости музыки
1 октября 16, 21:05
Вакарчук посвятил песню музыканту, победившему рак (ФОТО)
Святослав Вакарчук
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Известный украинский певец Святослав Вакарчук встретился с экс-солистом группы ТНМК Эдуардом Приступой, известным как Диля.
Святослав Вакарчук во время выступления в Чернигове решил поддержать друга-музыканта Дилю, который победил рак, посвятив ему песню.

Об этом стало известно благодаря страничке лидера группы Океан Ельзи в Twitter.

Вакарчук выложил в соцсеть фото с Дилей, поблагодарив за то, что он пришел поддержать его на концерте.

“Хорошее настроение - залог успеха! С Дилей перед концертом в Чернигове“, — написал артист в своем микроблоге и поделился снимком с коллегой.


Святослав Вакарчук и Диля twitter.com/s_vakarchuk?lang=ru

В ответ Эдуард поблагодарил друга сообщив, что благодарен Святославу за посвященную на концерте песню.

Спасибо за поддержку, за теплый и яркий концерт, за хорошую музыку, за посвященную песню! Спасибо за все“, — написал Диля.

Смотри клип группы Океан Ельзи на песню Стріляй:


Источник: ivona
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