Музыка Новости музыки
1 октября 16, 21:05
Вакарчук посвятил песню музыканту, победившему рак (ФОТО)
Святослав Вакарчук во время выступления в Чернигове решил поддержать друга-музыканта Дилю, который победил рак, посвятив ему песню.
Об этом стало известно благодаря страничке лидера группы Океан Ельзи в Twitter.
Вакарчук выложил в соцсеть фото с Дилей, поблагодарив за то, что он пришел поддержать его на концерте.
“Хорошее настроение - залог успеха! С Дилей перед концертом в Чернигове“, — написал артист в своем микроблоге и поделился снимком с коллегой.
Святослав Вакарчук и Диля twitter.com/s_vakarchuk?lang=ru
В ответ Эдуард поблагодарил друга сообщив, что благодарен Святославу за посвященную на концерте песню.
Спасибо за поддержку, за теплый и яркий концерт, за хорошую музыку, за посвященную песню! Спасибо за все“, — написал Диля.
Смотри клип группы Океан Ельзи на песню Стріляй:
Источник: ivona