1 октября Международный день музыки (International Music Day), отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО двумя годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне.





Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.





Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.





Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах.







