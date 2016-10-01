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Музыка
Новости музыки
1 октября 16, 18:55
! октября - Международный день музыки
Музыка
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Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать человек
1 октября   Международный день музыки (International Music Day), отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО двумя годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. 

Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович. 

Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.

Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах. 


Источник: calend.ru
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