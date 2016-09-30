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Музыка
Новости музыки
30 сентября 16, 16:28
Кайли Миноуг запишет песню с Робби Уильямсом
Кайли Миноуг и Робби Уильямс
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Воссоединение спустя 16 лет.
Спустя 16 лет после совместного сингла Kids Кайли Миноуг и Робби Уильямс вновь поработают вместе: исполнители собираются записать дуэт, который войдет в состав следующего альбома Робби Уильямса.

О новом дуэте с Уильямсом сама Кайли Миноуг рассказала в недавнем интервью австралийскому изданию News.com.au: "Что из этого получится, пока не могу сказать, но дуэт точно будет хорошим", отметила 48-летняя певица.

Композиция Kids, в 2000 году ставшая вторым синглом с четвертого студийного альбома Робби Уильямса Sing When You're Winning и одновременно вошедшая в седьмой альбом Кайли Light Years, сразу же после выхода взлетела на второе место официального музыкального чарта Великобритании. 

Источник: http://telegraf.com.ua/
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