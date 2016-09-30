Кайли Миноуг запишет песню с Робби Уильямсом

Спустя 16 лет после совместного сингла Kids Кайли Миноуг и Робби Уильямс вновь поработают вместе: исполнители собираются записать дуэт, который войдет в состав следующего альбома Робби Уильямса.





О новом дуэте с Уильямсом сама Кайли Миноуг рассказала в недавнем интервью австралийскому изданию News.com.au: "Что из этого получится, пока не могу сказать, но дуэт точно будет хорошим", отметила 48-летняя певица.





Композиция Kids, в 2000 году ставшая вторым синглом с четвертого студийного альбома Робби Уильямса Sing When You're Winning и одновременно вошедшая в седьмой альбом Кайли Light Years, сразу же после выхода взлетела на второе место официального музыкального чарта Великобритании.



