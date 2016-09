"MTV EMA-2016": номинанты на премию

Уже через каких-то полтора месяца трибуны стадиона Ahoy Rotterdam в Роттердаме взорвутся восторженным ревом толпы - по случаю церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards здесь обещается настоящий "звездопад" из героев шоу-бизнеса первой величины.





Сегодня стали известны имена номинантов на почетную награду, которые сразятся за победу с коллегами. Среди них значатся Бейонсе и Джастин Бибер, ставшие лидерами по числу номинаций (каждый из них претендует на пять статуэток), чуть уступающие им Адель с четырьмя номинациями и Рианна с Дрейком с тремя, а также Леди Гага, Канье Уэст и другие. Вот полный список претендентов на победу.





Список номинантов на премию MTV EMA 2016:





Лучшая песня:





Адель - Hello

Джастин Бибер - Sorry

Лукас Грэм - 7 Years

Майк Познер - I Took A Pill In Ibiza

Рианна ft. Дрейк - Work





Лучшее видео:





Бейонсе - Formation

Coldplay - Up&Up

Канье Уэст - Famous

Tame Impala - The Less I Know the Better

The Weeknd ft. Daft Punk - Starboy





Лучшая исполнительница:





Адель

Бейонсе

Леди Гага

Рианна

Sia





Лучший исполнитель:





Кэлвин Харрис

Дрейк

Джастин Бибер

Шон Мендес

The Weeknd





Лучшее живое выступление:





Адель

Бейонсе

Coldplay

Green Day

Twenty One Pilots

Леди Гага





Лучший новый артист:





Bebe Rexha

DNCE

Лукас Грэм

The Chainsmokers

Зара Ларссон





Лучший поп-исполнитель:





Ариана Гранде

Fifth Harmony

Джастин Бибер

Рианна

Селена Гомес

Шон Мендес





Лучший рок-исполнитель:





Coldplay

Green Day

Metallica





Лучший альтернативный исполнитель:





MuseRed Hot Chili PeppersKings of Leon

Radiohead

Tame Impala

The 1975

Twenty One Pilots





Лучший хип-хоп исполнитель:





Дрейк

Future

G-Eazy

Канье Уэст

Уиз Халифа

The Weeknd





Лучший электронный исполнитель:





Afrojack

Кэлвин Харрис

Дэвид Гэтта

Major Lazer

Martin Garrix





Прорыв года:





Alessia Cara

Anne-Marie

Bebe Rexha

Blossoms

Charlie Puth

DNCE

Dua Lipa

Elle King

Halsey

Jack Garratt

Jonas Blue

Lukas Graham





Лучшие фанаты:





Ариана Гранде

Бейонсе

Джастин Бибер

Леди Гага

Шон Мендес





Лучшее выступление в рамках MTV World Stage:





Duran Duran - Piazza Del Duomo, Милан (2015)

Элли Голдинг - Piazza Del Duomo, Милан (2015)

Jess Glynne - Isle of MTV, Мальта (2016)

Martin Garrix - Isle of MTV, Мальта (2015)

One Republic - MTV Evolution, Филиппины (2016)

Tinie Tempah - MTV Crashes, Плимут (2015)

Tomorrowland - Бельгия (2016)

Уиз Калифа - Isle of MTV, Мальта (2016).