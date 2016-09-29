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Музыка
Новости музыки
29 сентября 16, 10:15
Адель стала дважды «бриллиантовой» певицей
Адель
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В MadisonSquare Garden в Нью-Йорке, после шестого концерта Адель в этом зале, был зафиксирован ее новый рекорд.
Альбом «25» британской исполнительницы, который мир увидел осенью прошлого года, стал «бриллиантовым» (или десять раз «платиновым»), т.е. был растиражирован по миру в размере 10 миллионов экземпляров. 

Этот показатель зафиксировала Американская ассоциация звукозаписывающих компаний и наградила Адель соответствующим сертификатом. 

Отметим, что для Адель «бриллиантовый» сертификат является уже вторым. Ранее она добивалась такого результата с альбомом «21». Правда, тогда для достижения отметки в 10 миллионов проданных копий студийнику потребовалось два года. Как сообщает Billboard, всего лишь два исполнителя в истории дважды получали такой сертификат (и оба они – женщины): Бритни Спирс и Селин Дион.



Источник: http://www.starslife.ru/
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