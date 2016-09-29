Адель стала дважды «бриллиантовой» певицей

Альбом «25» британской исполнительницы, который мир увидел осенью прошлого года, стал «бриллиантовым» (или десять раз «платиновым»), т.е. был растиражирован по миру в размере 10 миллионов экземпляров.





Этот показатель зафиксировала Американская ассоциация звукозаписывающих компаний и наградила Адель соответствующим сертификатом.





Отметим, что для Адель «бриллиантовый» сертификат является уже вторым. Ранее она добивалась такого результата с альбомом «21». Правда, тогда для достижения отметки в 10 миллионов проданных копий студийнику потребовалось два года. Как сообщает Billboard, всего лишь два исполнителя в истории дважды получали такой сертификат (и оба они – женщины): Бритни Спирс и Селин Дион.











